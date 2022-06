Dune 2, parla Austin Butler: 'Denis Villeneuve è un regista eccezionale'

Dune 2 sorprenderà tutti secondo Javier Bardem, e nel suo prossimo capitolo combinerà un elenco di attori veterani e nuovi per raccontare la sua storia. Una delle ultime aggiunte al franchise sarà Austin Butler, che vestirà i panni di Feyd-Rautha. Proprio l'attore ha parlato del sequel ai microfoni di TotalFilm.

"Non so cosa posso dire al riguardo", ha spiegato Butler. "Quello che posso dirvi è che ho una così grande ammirazione per Denis [Villineuve] e coglierei ogni opportunità per poter collaborare con lui per qualsiasi cosa. È un regista così incredibile e porta insieme a sé così tanti altri artisti straordinari. E ho adorato il primo film [di Dune]. Quindi, sì, sto cercando di essere vago. Ma amo davvero molto Denis!"

Solo parole di ammirazione per il regista della pellicola quelle che Butler ha pronunciato nell'intervista, nel corso della quale non ci ha dato anticipazioni su ciò che potremo vedere nell'attesissimo sequel, in arrivo al cinema il 20 Ottobre 2023.

Butler si unirà a un cast già composto da Timothee Chalamet nei panni di Paul Atredies, Rebecca Ferguson come Lady Jessica, Josh Brolin nel ruolo di Gurney Halleck, Javier Bardem che sarà Stilgar e Zendaya nei panni di Chani, Christopher Walker nel ruolo dell'imperatore Shaddam IV e Florence Pugh in trattative per interpretare la principessa Irulan.