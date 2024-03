Dune Parte 2, a quali Oscar potrebbe ambire il film di Denis Villeneuve?

Quali Oscar potrebbe vincere Dune 2? Gli Oscar 2024 sono appena conclusi ma su Everyeye vogliamo proiettarci immediatamente nel futuro per cercare di capire a quali statuette potrebbe ambire il film di Denis Villeneuve.

Qualche giorno fa avevamo indicato Dune 2 come il primo vero candidato agli Oscar 2025, ma chiaramente il film di Denis Villeneuve avrà molta strada da fare per 'rimanere' nella scheda voti dell'Academy da qui al prossimo dicembre: proprio Warner Bros, che distribuisce la saga di Denis Villeneuve, agli Oscar 2023 fu penalizzata con The Batman, che dopo il grande successo ottenuto nei cinema a marzo 2022 fu 'dimenticato' dall'Academy in fase di votazione, ma quest'anno Oppenheimer ha dominato gli Oscar dopo la sua uscita a luglio e ci sono almeno due altri esempi di questo tipo - Il silenzio degli innocenti (1991) e Black Panther (2015), entrambi usciti nel mese di febbraio - che remano a favore di Dune 2.

Ovviamente c'è anche da considerare che Dune 2021 fu un grande successo agli Oscar 2022, dove vinse sei statuette - fotografia, colonna sonora, montaggio, sonoro, scenografia ed effetti speciali, il numero più alto della serata - e ottenne nomination per il miglior film, per la migliore sceneggiatura non originale, per i migliori costumi e per il miglior trucco e acconciatura, per un totale di 10 candidature. Divenne il sesto film nella storia degli Oscar ad essere nominato in tutte e sette le categorie tecniche dopo Titanic (1997), Master and Commander (2003), Hugo (2011), Mad Max: Fury Road e The Revenant (2015): ci aspettiamo che la cosa possa ripetersi agli Oscar 2025, magari arrivando anche ad 11 nomination grazie alla miglior regia per Denis Villeneuve (il regista non fu nominato nel 2022), a patto però che l'Academy si ricordi di tenere il film in considerazione.

Ricordiamo che nella storia dei Premi Oscar solo due trilogie finora (e presumibilmente entro gli Oscar 2025 Dune 3 sarà stato annunciato in via ufficiale) hanno visto tutti i propri capitoli nominati come miglior film: Il Padrino e Il Signore degli Anelli.