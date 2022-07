Dune - Parte 2, ma non solo: ecco quali riprese si svolgeranno in Italia quest'estate

L'Italia, si sa, ha da sempre messo a disposizione i suoi meravigliosi paesaggi ad alcune delle più grandi produzioni cinematografiche anche internazionali: senza neanche andare troppo indietro nel tempo, pensiamo semplicemente alla saga di Mission: Impossible, ma anche Star Wars o Angeli e Demoni. Cosa ci riserverà, dunque, questo 2022?

Il primo grande titolo a beneficiare delle bellezze del nostro Paese sarà uno dei più attesi del 2023: le riprese di Dune - Parte 2 si svolgeranno in Veneto nelle prossime settimane, con un occhio di riguardo a Treviso; fra Trieste, Roma e Fregene si svolgeranno invece le riprese di The Old Guard 2, attesissimo sequel del titolo action con Charlize Theron.

Sempre restando in ambito internazionale, sarà Angelina Jolie a farci visita in Puglia con il suo nuovo lavoro da regista, Without Blood, tratto da un romanzo di Alessandro Baricco: l'ex-Lara Croft si muoverà principalmente tra Roma, Puglia e Basilicata; a Roma sono invece iniziate le riprese de La Storia, miniserie Rai di 8 puntate tratta dall'omonimo capolavoro di Elsa Morante.

A Parma girerà invece Marco Bellocchio, che dopo gli elogi ricevuti a Cannes per il suo Esterno Notte sta cominciando a lavorare a La Conversione, basato sulla vera storia di Edgardo Mortara; a Bellagio, in provincia di Como, potreste invece imbattervi in Aldo, Giovanni e Giacomo, al lavoro sulla loro nuova commedia Il più bel Giorno della nostra Vita, mentre Daniel Bruhl e Riccardo Scamarcio sono a Sanremo per 2Win, ispirato agli eventi del Mondiale di Rally del 1983.

Insomma, un'estate in cui in Italia, sul fronte cinematografico, non ci sarà certo da annoiarsi: quali di queste produzioni attendete in particolare? Fatecelo sapere nei commenti! Tornando al film di Denis Villeneuve, intanto, vi ricordiamo che la data di uscita di Dune - Parte 2 è recentemente slittata.