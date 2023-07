Dune 2 salterà il Comic-Con 2023? Colpa dello sciopero degli attori

Dune - Parte 2 è sicuramente uno dei film più attesi di quest’annata cinematografica, con i fan del regista Denis Villeneuve che non vedono l’ora di potersi tuffare di nuovo nell’universo creato da Frank Herbert. A proposito della promozione del film, Variety riporta la notizia che al Comic-Con 2023 non ci sarà alcun evento riguardante il film.

Il nuovo trailer di Dune - Parte 2 ha entusiasmato il pubblico, sempre alla ricerca di nuove informazioni e anticipazioni che riguardino i propri film preferiti. La cattiva notizia, in tal senso, è che a causa del nuovo sciopero degli attori (che potrebbe ritardare tantissimi lavori e costringere alla cancellazione di eventi di questo tipo), stando a quanto riportato dal magazine, Legendary Pictures avrebbe cancellato il panel dedicato al film di Villeneuve e al nuovo Godzilla x Kong: The New Empire, nuovo capitolo del Monsterverse voluto dalla casa di produzione.

Durante l’evento era prevista la pubblicazione di nuovo materiale dal film di fantascienza che arriverà a fine 2023, e che proseguirà il viaggio di Paul Atreides dopo la devastazione subita dalla sua famiglia.

A quanto pare, Warner Bros. sarebbe anche al lavoro su una serie tv dedicata alla saga e che vedrebbe Anna Forester come regista, sebbene non ci sia ancora alcuna data d’uscita prevista per quello che potrebbe essere uno spin-off televisivo dei lavori per il cinema.

In attesa di poter avere nuove informazioni sulla trasposizione di questa seconda parte, vi lasciamo alla notizia che Dune - Parte 2 probabilmente durerà più di tre ore.