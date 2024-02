Dune 2, il look di Zendaya e Timothée Chalamet alla première arriva dritto da Arrakis!

La première di Dune 2 ha già fatto parlare: dopo l'entrata a sorpresa di Anya Taylor-Joy nel cast di Dune - Parte 2 avvolta in un etereo abito bianco, la scena è stata rubata subito dalla regina del red carpet Zendaya vestita da "robot"!

Ogni première mondiale non può esimersi dai look "a tema" sfoggiati dai protagonisti e Zendaya questo lo sa bene. Così la star ci ha catapultati in un secondo da Londra a Arrakis con un look futuristico: l'attrice ha indossato una tuta da "robot" argentea con ritagli in plexiglass firmata Thierry Mugler. Si tratta di un pezzo d'archivio, presentata nel 1995 durante la leggendaria sfilata Autunno/Inverno in collaborazione con l'artista Jean-Jacques Urcu e ispirato alla donna robot Futura del romanzo Metropolis di Thea von Harbou da cui è tratto l'iconico film di Fritz Lang.

Zendaya si è così trasformata in una donna robot (trovate l'immagine in calce all’articolo) e anche un po’ C-3PO. Al suo fianco, ha avuto il discendente della Casata Atreides aka Timothée Chalamet che per l'occasione ha scelto una t-shirt nera con decorazioni preziose sul colletto abbinata a un paio di pantaloni metallici. Chalamet stavolta ha preferito un look più sobrio o forse temeva il confronto con l'icona di moda Zendaya? La star di Euphoria non ha mai sbagliato un colpo sul tappeto rosso, lasciando tutti a bocca aperta con le sue continue sperimentazioni.

La seconda parte dell'epopea di Denis Villeneuve arriverà al cinema il 28 febbraio: ecco le prime recensioni su Dune - Parte Due!