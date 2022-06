Dune: Parte 2, Lea Seydoux si unisce al cast del film di Denis Villeneuve!

La prima parte di Dune si è presentata a noi con un cast decisamente niente male: da Timothée Chalamet a Zendaya, passando per Rebecca Ferguson, Jason Momoa, Josh Brolin, Oscar Isaac e tanti altr, Denis Villeneuve non si è fatto mancare davvero nulla in tal senso. Possibile fare ancora meglio in occasione della Parte 2?

Le premesse, ad oggi, sembrano in effetti essere delle migliori: l'annuncio di Florence Pugh per il ruolo della Principessa Irulan lasciava già intendere la volontà della produzione di puntare sempre più in alto, così come quello di Austin Butler per il ruolo di Feyd-Rautha e, dulcis in fundo, quello dell'ultima, strepitosa new entry.

Stiamo parlando di Lea Seydoux: la star di No Time to Die sarà infatti a disposizione di Denis Villeneuve sul set di Dune: Parte 2, prestando il suo volto al personaggio di Lady Margot, membro delle Bene Gesserit nonché moglie dell'ex-reggente di Arrakis Hasimir Fenring. Si tratta di un personaggio ovviamente ancora non apparso sul grande schermo, nonostante l'importante ruolo ricoperto nel libro già a questo punto della storia: è lei, infatti, a lasciare su Arrakis un messaggio in codice per avvertire Jessica del pericolo che incombe sulla sua famiglia.

Cosa ne dite? Pensate che l'attrice di Vita di Adele possa essere la scelta giusta per impreziosire ulteriormente un cast già clamoroso? Diteci la vostra nei commenti! Vediamo, intanto, in quale località veneta si svolgeranno le riprese di Dune: Parte 2.