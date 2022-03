Dune 2: Kyle MacLachlan, il Paul Atreides originale, apparirà in un cameo?

Nel 1984 un giovanissimo Kyle MacLachlan veniva scelto personalmente da David Lynch per interpretare la parte del protagonista, Paul Atreides, nell'adattamento cinematografico di Dune, poi rivelatosi un disastro al box-office ma ancora oggi amatissimo da tanti cinefili. Ora il cerchio potrebbe chiudersi con il coinvolgimento dell'attore in Dune 2.

Parlando ai microfoni di ComicBook, l'attore è tornato a parlare di una sua possibile partecipazione al sequel di Dune di Denis Villeneuve le cui riprese dovrebbero avere inizio per la prossima estate. MacLachlan, attore feticcio di Lynch divenuto celebre grazie all'interpretazione dell'Agente Speciale Dale Cooper in Twin Peaks, non si tirerebbe indietro in caso di un'offerta di Villeneuve.

Ecco cosa ha dichiarato: "Penso dipenda tutto da Denis e da quello che ha intenzione di fare. Ho guardato il suo film ed è grandioso. A essere onesto, ho anche provato un profondo senso di nostalgia guardando alcune delle sequenze e ricordando tutto quello che ho fatto con il cast nel lontano 1983. Per me è stato anche un vero e proprio viaggio nei ricordi, ma l’ho davvero apprezzato e quanto al resto, chi può dirlo? Non so cosa abbia in serbo".

Mentre prepara le riprese, Denis Villeneuve ha anche parlato di quelle che sono le sue ambizioni per Dune - Parte 2: "Verranno introdotti dei nuovi personaggi nella seconda parte. Fin dall'inizio avevo deciso di incentrare la prima parte su Paul Atreides e le Bene Gesserit, sul suo primo contatto con una cultura diversa. Nella seconda parte ci sarà molta più roba Harkonnen".

Sicuramente, dopo il grande successo di Dune, tra i film con più nomination agli Oscar 2022, le aspettative per Dune - Parte 2 sono altissime. Voi cosa ne pensate? L'uscita del sequel dovrebbe avvenire entro il 2023 o al massimo nei primi mesi del 2024.