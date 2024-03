Dune 2 e Kung Fu Panda 4 si giocano il primo posto al box office: chi vincerà?

Mentre Jason Momoa parla già di Dune 3, il secondo capitolo della saga di Denis Villeneuve si appresta ad affrontare un nuovo week-end al box office contro il rivale del momento Kung Fu Panda 4.

Le previsioni parlano di un altro testa a testa serrato, con Kung Fu 4 leggermente in vantaggio dato che il film d'animazione doppiato da Jack Black dovrebbe raggiungere la vetta della classifica con un incasso di 31,5 milioni di dollari nel suo secondo fine settimana di programmazione da un totale di a 4.067 sale, un risultato che lo porterebbe a superare la soglia dei 100 milioni di dollari in 10 giorni. Lo seguirà da molto vicino Dune 2, che invece al suo terzo fine settimana incasserà circa 29 milioni di dollari da 3.847 cinema, portando il suo incasso in Nord America a oltre 205 milioni di dollari: si tratta del primo film del 2024 a varcare la soglia dei 200 milioni nel mercato domestico, mentre a livello internazionale la vetta dei 400 milioni sarà superata nelle prossime ore quando saranno conteggiati gli incassi di sabato 16 marzo.

Nel frattempo in Italia Dune 2 è arrivato ad 8 milioni, grazie ai 377.967 euro guadagnati ieri: al momento della stesura di questo articolo il totale è aggiornato a 7,948 milioni, col traguardo degli 8 milioni che sarà superato con le proiezioni di oggi domenica 17 marzo. Il film è ancora primo in classifica, davanti a La zona d’interesse al secondo posto e Race for Glory – Audi vs Lancia al terzo posto.

