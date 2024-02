Dune 2, Josh Brolin è terrorizzato dal cesto per pop-corn diventato virale online

Cosa aspettarsi da Dune: Parte due? Tensione, intrighi, terrore? A quest’ultimo ci ha già pensato il nuovo cesto di pop-corn realizzato appositamente per l’uscita del film, almeno per quanto riguarda Josh Brolin.

Il nuovo cesto di Popcorn di Dune: Parte due, che potete vedere in fondo all’articolo, riprende la particolare forma del verme delle sabbie presente nella pellicola. Tra le più disparate reazioni presenti online, ci sono anche quelle del cast del film. Per Josh Brolin, l’idea è davvero spaventosa. Queste le sue parole a ET: “Se vedo un gruppo di persone in sala con uno di quei maledetti cesti in mano, dico: "Ok, sei un idiota". Non metterò la mia mano lì dentro. Sono a posto. Piuttosto Muoio di fame. A meno che non ci guadagni un Milk Dud da quel cesto, scordatevelo.” Opposta invece la reazione di Dave Bautista: “Io ero l'esatto contrario, ero tipo...” l’attore ha poi mimato il gesto di prendere i popcorn dal cesto.

Ma dopo Dune: Parte 2, Denis Villeneuve sarà alla regia di Dune: Messia? Il cineasta ha risposto così: “una volta che il film sarà uscito ho intenzione di tornare nella neve del mio Canada e dormire un po', e magari fare qualche bel sogno che possa mostrarmi la via da seguire: non so se tornerò subito ad Arrakis o se prima avrò bisogno di una deviazione.”

Se ancora non lo avete visto, qui potete trovate il trailer ufficiale di Dune: Parte Due.