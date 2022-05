Dune Parte 2, Javier Bardem sul sequel: 'Sorprenderà anche i fan dei libri'

Lo scorso Ottobre, dopo il successo del primo film, è stato annunciato che Dune avrà un sequel. Denis Villeneuve ha adottato un approccio molto diverso rispetto ai suoi predecessori nell'adattare i libri di Herbert, e secondo Javier Bardem questo secondo capitolo proseguirà sulla stessa linea, unendo i pezzi del franchise in modo inaspettato.

Bardem, visto già nel primo capitolo, tornerà nella seconda parte di Dune, dove il personaggio da lui interpretato, Stilgar, dovrebbe avere un ruolo decisamente più esteso. "Ho letto la nuova bozza", ha rivelato l'attore nel corso di un'intervista, "e credo che abbiano fatto un ottimo lavoro nel mettere insieme i pezzi in un modo che sorprenderà le persone. Ciò che li sorprenderà non sarà [ciò che accade], ovviamente, perché hanno letto il libro, ma rimarranno sorpresi dal modo in cui il tutto è stato messo insieme. Mi ha molto commosso. È un film pieno, e se ne può sentire il peso, e al allo stesso tempo [puoi goderti] la sua spettacolarità [e non vedo l'ora] di tornare nel deserto con quelle persone, sono così felice di tornare a lavorare con Denis, che è uno dei più grandi registi di sempre. È un uomo adorabile".

Parole incoraggianti quelle di Bardem, che anticipano un secondo capitolo che dovrebbe farci entrare più nel vivo della storia. I fan, ovviamente, non possono che essere curiosi. Ma bisognerà aspettare ancora un po', perché l'arrivo in sala della pellicola è previsto il 20 Ottobre 2023.