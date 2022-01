Dune 2, Javier Bardem: 'Non vedo l'ora di tornare sul set'

Il grande successo di Dune ha portato a una pronta ufficializzazione di una seconda parte per l'adattamento di Denis Villeneuve, notizia che non potrebbe aver reso più contento Javier Bardem.

L'interprete di Stilgar ha commentato la notizia (che ormai ha già qualche mese) durante un'intervista con The Playlist, dato che l'intervistatore aveva menzionato la collega Rebecca ferguson e i salti di gioia che anche lei aveva fatto quando è stata annunciato che Dune avrebbe avuto una seconda parte.

È successa una cosa simile anche nel caso di Bardem?

"Assolutamente. Non sapevo se avremmo avuto modo o meno di girarlo. E quando Denis mi approcciò per chiedermi di partecipare al film, mi disse che nel primo avrei avuto una piccola parte, ma se ci fosse stata l'opportunità di realizzarne un altro, sarebbe stato un ruolo più esteso" ha confessato l'attore "Io gli risposi 'Guarda che non mi importa, voglio solo lavorare con te. Per me è un sogno che si realizza essere parte di questo universo in un film diretto da te".

E infatti... "Così quando ho sentito la notizia di un secondo film in arrivo, ho pensato 'Wow'. E la prima cosa che è successa allora è stata questo messaggio di Josh Brolin che mi diceva 'Ci vediamo nel deserto'. Ok, adoro. Voglio dire, ovviamente non vedo l'ora di tornare sul set!".