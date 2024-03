Dune 2, Jason Momoa rompe il silenzio sul nuovo film: Duncan tornerà in Dune 3?

Con il nuovo film Dune 2 è al cinema da una settimana, l'attore Jason Momoa, tra i co-protagonisti del primo episodio del 2021 nel quale interpretò Duncan Idaho, ha finalmente rotto il silenzio sul secondo capitolo della saga di Denis Villeneuve.

L'attore, ovviamente, non appare nel nuovo film, dato che come chi ha visto il primo capitolo di certo ricorderà Duncan Idaho moriva nella parte finale, sacrificandosi per permettere a Paul Atreides e a sua madre Lady Jessica di fuggire dall'assalto degli Harkonnen e raggiungere i Fremen nel deserto di Arrakis. Tuttavia Jason Momoa è rimasto fedele alla sua 'vecchia gang', e parlando con il The Hollywood Reporter ha parlato con grande entusiasmo di Dune 2, confessando di essere andato a vederlo già due volte:

"Cavolo, sì, l'ho visto, eccome. L'ho visto un paio di volte. Lo vidi diverso tempo fa ad un'anteprima e poi l'ho rivisto poco prima che uscisse. Adoro quel film. Hanno fatto un lavoro incredibile, e sono estremamente orgoglioso di far parte di questa squadra. Denis Villeneuve è il mio regista preferito al mondo. Lui e Julian Schnabel sono i miei preferiti. Sono loro che hanno firmato la mia tessera DGA quando sono diventato membro della Director's Guild of America. È stato un onore enorme. E con i ragazzi di Dune, siamo una famiglia: Timmy mi ha mandato un messaggio l'altro giorno. Javier è fantastico. Josh Brolin è mio fratello maggiore. Sono così felice per tutti loro. E sono entusiasta di vedere cosa ci riserverà il futuro. Questo film, intanto, è un capolavoro, diciamolo."

Il riferimento al futuro sta nel fatto che, nei romanzi, Duncan Idaho torna in vita per mano dei Tleilaxu, dei grandi maestri delle discipline biologiche e genetiche che lo resuscitano privandolo della sua vecchia personalità: questo 'nuovo Duncan' viene chiamato Hayt, e dopo essere stato addestrato come Mentat viene assegnato a Paul Atreides, nel frattempo divenuto Imperatore, per ucciderlo: sarà Alia Atreides, interpretata da Anya Taylor Joy in Dune 2, a risvegliare in Hayt i ricordi del vero Duncan.

Insomma, se Denis Villeneuve farà Dune 3 adattando il romanzo Dune: Messia, è molto probabile che anche Jason Momoa tornerà nel cast. Vi terremo aggiornati.