Dune 2 e l'ira dei fan: i social implodono dopo il rinvio del film

La notizia era già nell'aria da qualche tempo ma dopo l'ufficialità del rinvio di Dune 2 al 2024 i fan non hanno saputo trattenere l'ira per la decisione presa da Warner Bros motivata dallo sciopero degli attori che sembrerebbe ancora lontano dalla risoluzione.

Le voci, sempre più insistenti sulla possibilità di un rinvio sono diventate realtà e con essa sfuma anche lo scontro al box office con The Marvels con Brie Larson la cui uscita ravvicinata avrebbe strappato al film Marvel la possibilità di essere proiettato in IMAX. Il rinvio rende il botteghino di novembre 2023 più tranquillo, ma secondo i fan di Dune 2 rende piatto quello di marzo 2024 in cui il secondo capitolo del film diretto da Denis Villeneuve dovrebbe arrivare nei cinema di tutto il mondo.

"Dune avrebbe potuto legittimamente lottare per arrivare al miliardo al botteghino con la sua data precedente - scrive un utente - aveva l'esclusività dello schermo IMAX per l'intero inverno e quasi nessuna concorrenza. Ora sarà una fortuna superare i 500 milioni di dollari". Tra i fan più arrabbiati c'è anche chi ironizza: "WB ha visto il successo di Oppenheimer nel formato IMAX e ha detto: 'Nah. Noi stiamo bene così'".

Insomma per il pubblico, novembre era il mese più propizio per l'uscita di Dune 2 ma il posticipo lascerà una pista sicura a The Marvels.