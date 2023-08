Dune - Parte 2, finalmente gli Harkonnen al completo nelle nuove cover di Empire!

È trascorso decisamente troppo tempo dall'uscita di Dune - Parte 1, e la pazienza dei fan è veramente agli sgoccioli: la voglia di tornare su Arrakis è tanta e, dal momento in cui per intraprendere questo secondo viaggio verso le profondità dello spazio ci vorrà ancora un po', non resta che consolarsi con le nuove cover di Empire.

Come ormai saprete, infatti, lo sciopero di attori e sceneggiatori ha causato lo slittamento dell'uscita di Dune - Parte 2, scatenando la furia di quegli spettatori che non vedevano l'ora di rituffarsi nelle atmosfere ideate da Frank Herbert e meravigliosamente declinate da Villeneuve: le cover di cui sopra, però, ci offrono un'ottima anteprima di ciò che vedremo.

Empire ha infatti deciso di dedicare due diverse copertine al film, una incentrata sul team composto dagli Atreides superstiti e dai Fremen e l'altra, ovviamente, a presentarci invece lo schieramento Harkonnen/famiglia imperiale, dal barone Vladimir interpretato da un inquietantissimo Stellan Skarsgard al Feyd Rautha di Austin Butler, arrivando quindi alla lady Margot di Lea Seydoux e all'attesissima principessa Irulan di Florence Pugh (assente, invece, l'imperatore interpretato da Christopher Walken). Cosa ne dite? Il vostro hype ha battuto un colpo? Fatecelo sapere nei commenti! Attese a parte, intanto, ecco quanto dovrebbe durare Dune - Parte 2.