Dune: Parte 2, la foto del cameo di Anya Taylor Joy trapela sui social

La presenza di Anya Taylor Joy in Dune 2 non è più un segreto da diversi giorni ed è stata discussa ufficialmente anche dal regista Denis Villeneuve e dalla stessa attrice, ma in queste ore la foto del suo cameo è trapelata online sui social.

Se volete, in calce all'articolo potete ammirare Anya Taylor Joy nei panni di Alia Atreides, sorella del protagonista Paul Atreides: come vi avevamo già rivelato in precedenza, in Dune 2 la star di Peaky Blinders e La regina degli scacchi - che Warner Bros riproporrà tra poche settimane come protagonista dell'attesissimo Furiosa: A Mad Max Saga - interpreta la seconda figlia di Lady Jessica (Rebecca Ferguson) e del defunto Leto Atreides (Oscar Isaac), e dunque sorella del protagonista Paul (Timothée Chalamet).

Il personaggio di Alia rimane un feto per tutta la durata del film, un dettaglio non da poco che va contro ciò che accade nel libro originale di Frank Herbert, nel quale invece la bambina viene alla luce molto prima della sconfitta degli Harkonnen per mano di Paul e dei Fremen, ma nel terzo atto dell'opera di Denis Villeneuve Anya Taylor Joy interpreta una versione adulta di Alia: questo escamotage è realizzato tramite un flashforward - una tecnica narrativa contraria al flashback, che mostra appunto un 'flash' dal futuro - innescato dai sogni di Paul. Si tratta di un cameo particolarmente importante per l'avvenire della saga, dato che Alia diventa un personaggio centrale nel libro Dune Messia, che sarà la fonte d'ispirazione di Dune: Parte 2 di Denis Villeneuve.

