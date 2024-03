Dune: Parte 2 va fortissimo al box office in Italia: gli incassi del primo weekend

Dopo aver parlato degli attori e dei personaggi tagliati da Dune: Parte 2, torniamo a parlare di incassi per il nuovo acclamato film di Denis Villeneuve focalizzandoci sui risultati del box office italiano.

Ora che gli analisti parlano di un primo weekend da 200 milioni globali per Dune: Parte 2, grazie ad un fortissimo contributo da parte delle anteprime di giovedì scorso in Nord-America, possiamo constatare che il secondo capitolo della saga cinematografica con protagonisti Timothée Chalamet e Zendaya sta andando molto forte nelle sale italiane: com’era prevedibile, anche vista l'assenza di competitor, sabato 2 marzo il film Warner Bros ha raccolto una larghissima fetta di pubblico (oltre 136mila presenze in sala) e ha incassato 1,1 milioni di euro con una media di 2191 a cinema. A quattro giorni dalla sua uscita, il secondo capitolo della saga ha già guadagnato 2,6 milioni di euro, con il tetto dei 3 milioni che sarà comodamente superato nell'arco della giornata di oggi, domenica 3 marzo.

Nel frattempo, La zona d’interesse mantiene il secondo posto con altri 302mila euro e un totale che raggiunge 1,5 milioni di euro, mentre al terzo posto si conferma di grande interesse per il pubblico Bob Marley: One Love, che ieri ha incassato altri 264mila euro portandosi così ad un totale vicinissimo ai 2 milioni (1,9 milioni al momento della stesura di questo articolo).

Per altri contenuti, analizziamo insieme la trasformazione di Paul Atreides in Dune 2.