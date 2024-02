Dune 2: Florence Pugh e Zendaya rubano la scena sul tappeto rosso

Con un cast incredibile come quello di Dune 2 è stato difficile, ma Zendaya e Florence Pugh sono riuscite nell'impresa di rubare la scena sul red carpet della premiere tenutasi presso l'Auditorio Nacional di Città del Messico.

Zendaya di look audaci ne sa qualcosa e neanche stavolta l'attrice ha deluso le aspettative: la star, che nell'epopea di Denis Villeneuve interpreta Chani, ha indossato un crop (molto crop) top marrone a dolcevita e gonna abbinata con profondo spacco mentre per l'occasione l'attrice che ama giocare con le parrucche ha scelto un'acconciatura liscia più semplice. Per Zenday total look firmato Bottega Veneta mentre Florence Pugh ha preferito un look più minimal: l'attrice ha indossato un lungo abito bianco aderente, preferendo puntare su un make up magnetico.

Le due star hanno oscurato persino l'erede della Casa Atreides Timothée Chalamet che, con i suoi eccentrici look, è protagonista indiscusso di ogni red carpet e che per l'occasione ha preferito un più sobrio completo firmato Prada. All'anteprima messicana erano presenti anche Josh Brolin come Gurney Halleck, il terribile villain Austin Butler e il regista Denis Villeneuve.

Manca sempre meno al debutto di Dune 2 al cinema: è tempo di vendetta per Paul Atreides contro tutti coloro che hanno distrutto la sua famiglia. Nell'attesa potete recuperare l'avvincente anteprima di Dune 2!