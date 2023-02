Dune 2, Florence Pugh elogia le giovani star del cast: 'Sono delle persone brillanti'

A qualche settimana di distanza dalla fine delle riprese di Dune - Parte 2, Florence Pugh ha parlato dell'attesa pellicola elogiando in particolar modo alcuni membri del cast come Timothée Chalamet, Zendaya e la new entry Austin Butler.

“Ho lavorato con così tanti attori più grandi che mi sono dovuta dare un pizzicotto solamente per averci lavorato. Ho imparato moltissimo solo osservandoli. Ho fatto Dune con attori come Timmy [Chalamet] e Zendaya e Austin [Butler]—numero uno perché sono persone straordinarie, numero due perché sono attori incredibili. Sono star a modo loro, non lo dico come cliché. Sono solo... sono persone brillanti. Ora sono abbastanza fortunata da poterli chiamare tutti miei amici, il che è super eccitante. Per me poter lavorare con la "giovane Hollywood" del momento, e loro sono belle persone, e poi averli sul mio telefono quando voglio mandare loro un messaggio—per vedere che questa è la direzione in cui sta andando il nostro settore, è una sensazione così meravigliosa", ha dichiarato la star di Don't Worry Darling a Variety.

Dune: part two arriverà nelle sale a fine 2023 e seguirà gli avvenimenti della seconda metà del primo libro scritto da Frank Herbert negli anni 60. In attesa di nuovi aggiornamenti, vi invitiamo a recuperare le recenti dichiarazioni di Dave Bautista di Dune.