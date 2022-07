Dune Parte 2, ecco Florence Pugh in costume sul set del sequel di Denis Villeneuve

Dopo la conferma dell'ingresso di Florence Pugh nel cast di Dune Parte 2, ecco arrivare una prima immagine trapelata dal set del film di Denis Villeneuve, le cui riprese sono attualmente in corso a Budapest. La foto è molto sgranata, ma è possibile vederle indossare uno dei costumi del suo personaggio e una tiara. Potete trovare la foto in calce.

Pugh interpreterà la principessa Irulan Corrino, la figlia maggiore dell'Imperatore Shaddam Corrino IV. Pugh tornerà quindi a lavorare al fianco di Timothée Chalamet dopo Piccole Donne di Greta Gerwig, e si aggiungerà ai colleghi del MCU Zendaya, Josh Brolin, Oscar Isaac, Stellan Skarsgård, Dave Bautista e David Dastmalchian. Recenemten, anche Lea Seydoux è entrata nel cast di Dune Parte 2 nel ruolo di Lady Margot.

Il secondo film di Denis Villeneuve tratto dall'omonimo romanzo fantascientifico di Frank Herbert debutterà il 17 novembre 2023 e non più a ottobre come comunicato in precedenza; questo in previsione dei tempi di post-produzione, che saranno più lunghi del previsto in quanto le riprese sono iniziate da poco.

Come sappiamo questo secondo capitolo cinematografico proseguirà l'adattamento avviato con la prima pellicola, concludendo l'avventura, ma l'autore Jon Spaihts e il regista Denis Villeneuve hanno già iniziato a parlare dell'ipotesi di un terzo film di Dune: "Si spera, ci sarà un altro film dopo", ha detto il regista. “Il Messia di Dune, il secondo romanzo di Herbert in questo universo, avrebbe perfettamente senso come terzo film perché completa l'arco narrativo di Paul Atreides. Voglio fare la seconda parte il più velocemente possibile, poi aspetterò qualche anno, finché Timothée Chalamet non invecchierà un po', per fare l'ultimo film".

In parallelo, procede lo sviluppo della serie prequel Dune: The Sisterhood, sviluppata per HBOMax, che ci permetterà di approfondire la conoscenza delle Bene Gesserit, l'organizzazione politica e religiosa di cui fa parte anche la Lady Jessica interpretata da Rebecca Ferguson.