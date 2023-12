Dune 2, Florence Pugh colpita in volto da un oggetto lanciato da un fan! Il video

L'attrice Florence Pugh ha partecipato alla première di Dune 2 insieme al cast del film a San Paolo, in Brasile, in occasione della CCXP, una rinomata convention di fumetti. Mentre era in posa per le foto insieme a Timothée Chalamet, Austin Butler e Zendaya, Pugh è stata improvvisamente colpita da un oggetto al volto.

L'attrice è stata, ovviamente, colta alla sprovvista dal colpo ricevuto, così come Austin Butler accanto a lei.

Non è la prima volta che accade alle star; negli ultimi tempi anche Harry Styles, Drake, Ava Max e Cardi B hanno subito aggressioni di vario genere mentre erano sul palco per eventi o esibizioni dal vivo.



Per questo motivo, Adele ha ammonito il suo pubblico rispetto ai lanci di oggetti sul palco, sfidando apertamente chi tra la folla avesse intenzione di concretizzare un proposito del genere.

Florence Pugh interpreta la Principessa Irulan Corrino nel film di Denis Villeneuve, seguito del primo capitolo cinematografico uscite nelle sale nel 2021. Non perdetevi il trailer di Dune - Parte 2.



Insieme a lei nel cast anche la star di Wonka Timothée Chalamet che ritorna nel ruolo di Paul Atreides. Proprio poche ore fa sono stati distribuiti i nuovi poster di Dune - Parte 2, in attesa dell'uscita del film prevista per il prossimo 1° marzo.

Il film è basato sulla seconda parte del celebre romanzo scritto da Frank Herbert.