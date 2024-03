Dune 2, il film ha ignorato un dettaglio importantissimo sui Vermi delle Sabbie!

C'è un motivo se Dune veniva ritenuto un libro impossibile da trasporre fino all'avvento di Denis Villeneuve: la mole di informazioni e di dettagli presente nei libri di Frank Herbert è immensa, e sperare di condensare tutto in un prodotto dalla durata non eccessiva è quasi un'utopia! Qualche rinuncia, insomma, appare inevitabile.

A farne le spese è stato, in questo caso, anche il povero Verme delle Sabbie: già al centro di una discussione sulla fisica di Dune 2, il mostro che popola il deserto di Arrakis vanta infatti nel romanzo di Herbert un ruolo importantissimo che il film di Villeneuve ha deciso, supponiamo anche per ragioni di minutaggio, di ignorare.

Oltre a fungere da cavalcatura per i fremen, il Verme è infatti responsabile diretto della produzione della Spezia! Il Melange è infatti un sottoprodotto del ciclo vitale della larva del Verme, chiamata non a caso Piccolo Creatore dai fremen (che si riferiscono al Verme adulto come Grande Creatore). Ma non è finita qui! Le larve sono anche delle formidabili cercatrici d'acqua: a loro, quindi, i fremen e Kynes si affidano nella speranza di riuscire a costruire un futuro vivibile per il pianeta! E voi, eravate a conoscenza di questi dettagli? Fatecelo sapere nei commenti! Qui, intanto, trovate la nostra recensione di Dune 2.

