Dune 2 sarà un film di guerra su grande scala: 'Con al centro una storia d'amore'

Purtroppo bisognerà attendere molto più del previsto per vedere Dune 2, dato che il film Warner Bros è stato appena rinviato al 2024 a causa degli scioperi di Hollywood, ma il regista Denis Villeneuve promette che ne varrà la pena.

Parlando con la rivista Empire (qui le nuove cover dedicate a Dune: Parte 2) del suo rapporto lavorativo con l'attore protagonista Timothée Chalamet, il regista ha ricordato: "Mentre stavo girando la prima parte, continuavo a dire a Timothée: 'Ricordati, tu sei solo Paul Atreides.' Questo perché stava cercando la chiave interpretativa per Muad'Dib, ma non era ancora il momento. Tim non vedeva l'ora di diventare quell'eroe e io dovevo spingere il freno."

Sebbene il titolo reale e le abilità uniche di Paul gli garantiscano un certo livello di potere nell'imminente battaglia contro la Casata Harkonnen che sarà al centro di Dune 2, Villeneuve ha sottolineato che "sa che se scatena quel potere, potrebbe creare una quantità astronomica di violenza e diventerà una specie di dittatore. Sta cercando di trovare un modo per evitare quel futuro inquietante: questo è il peso che grava sulle sue spalle." Inoltre, Villeneuve descritto i due film di Dune come "un giovane alla scoperta di un mondo" il primo capitolo e un "film di guerra" il secondo capitolo. La chiave per vincere questa guerra sarà la relazione di Paul con le comunità Fremen sul pianeta Arrakis, inclusa la sua "storia d'amore" con Chani (Zendaya) e il modo in cui questa storia d'amore li spingerà verso i loro rispettivi obiettivi. "Il secondo capitolo racconterà come Paul conquisterà la sua fiducia, come le aprirà il cuore e come insieme troveranno un modo per liberare il mondo di Chani dalla morsa degli Harkonnen", ha spiegato l'autore, aggiungendo: "È un film molto più emozionante".

Originariamente previsto per novembre, Dune: Parte 2 è stato posticipato al 15 marzo 2024.