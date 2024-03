Dune - Parte 2, il film di Denis Villeneuve ha delle scene tagliate?

Con due film della durata complessiva di quasi 6 ore, Denis Villenueve si è certamente concesso un bel po' di spazio per tradurre in immagini quel Dune che vantava la fama di film irrealizzabile per eccellenza (chiedere a Lynch e Jodorowski per informazioni): al netto di ciò, però, il regista di Arrival potrebbe aver comunque rinunciato a qualcosa.

Come sempre accade in questi casi, infatti, anche Dune - Parte 2 ha subito dei tagli, talvolta anche relativamente sanguinosi per i fan e per gli attori coinvolti: nelle scorse ore, ad esempio, Tim Blake Nelson ha rivelato di esser stato escluso dalla versione cinematografica del film (l'attore, secondo alcune voci, avrebbe interpretato il Conte Hasimir Fenring, marito della Lady Fenring interpretata da Lea Seydoux).

Un taglio di cui tutti si sono accorti è quello che riguarda invece Thufir Hawat: il Mentat di casa Atreides era in effetti previsto nella versione iniziale del film, ma probabilmente per motivi di minutaggio non abbiamo potuto assistere al suo ritorno dopo la Parte 1 (Hawat, come i lettori sicuramente ricordano, si ricongiunge a Paul nella seconda parte del libro di Herbert). Queste, insomma, sono le scene tagliate di cui abbiamo notizia: ce ne saranno state altre? Vedremo se il buon Denis avrà qualcosa da svelarci al riguardo!