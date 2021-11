Dune Parte 2, ci sarà anche il terzo film? Cosa sappiamo sui piani di Villeneuve

L'arrivo di Dune Parte Due è ufficiale ormai. La Warner Bros, oltre ad averci mostrato già titolo e logo di Dune 2, ha anche comunicato una data: il 20 Ottobre 2023. Le cose si fanno reali dunque, ma Villeneuve annuncia che potrebbe non essere finita qui: "Credo che bisognerebbe girare almeno tre film", queste le sue parole.

Il regista non ha mai fatto mistero della sua volontà di girare una trilogia, e lo ribadisce nel corso di un'intervista con Entertainment Weekly. Come sappiamo il primo e il secondo film sono l'adattamento del primo romanzo di Frank Herbert, che in totale ne ha scritti ben sei ispirati al mondo di Dune. La volontà di Villeneuve, dopo aver girato il secondo film, è quella di adattare proprio uno di questi libri: Dune Messiah.

Secondo il regista si tratta di un romanzo fondamentale per la storia del protagonista Paul Atreides, e per lui sarebbe molto importante che sia proprio questo l'oggetto del terzo capitolo. Certo, la volontà non è quella di creare un franchise, ma si tratta di una storia molto ampia, che ha bisogno di diverse pellicole per essere esplorata davvero a fondo. Come abbiamo visto, infatti, la prima ha avuto il compito di introdurci in questo mondo, mentre con la seconda ci aspettiamo di entrare più nel vivo degli eventi.

Dunque mentre la Parte Uno è ancora al cinema e la Due si appresta ad arrivare nel 2023, tutti incrociano le dita per un terzo film che, considerando il successo del lavoro di Villeneuve, potrebbe esserci.