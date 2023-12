Dune: Parte 2 sarà un film action, parola di Denis Villeneuve

In occasione della presentazione di Dune: Parte 2 al CCXP, il regista canadese Denis Villeneuve ha avuto modo di anticipare qualche nuovo dettaglio in merito al su nuovo attesissimo kolossal fantascientifico, recentemente rinviato a marzo 2024 a causa degli scioperi di Hollywood.

Nello specifico, in una nuova intervista concessa alla rivista Total Film, Villeneuve ha rivelato che il sequel di Dune sarà un vero e proprio film action, almeno rispetto al primo capitolo uscito nei cinema nel 2021. “Il primo capitolo è stato più meditativo e contemplativo, se vogliamo: abbiamo seguito un giovane alla scoperta di un nuovo pianeta, di una nuova cultura", ha detto il regista. “Il secondo film è più un film d’azione rispetto alla prima parte. Sarà un film più muscoloso."

Un'altra cosa che certamente differenzierà Dune: Parte Due dall'originale Dune: Parte Uno sarà il formato, dato che questo secondo episodio è stato girato interamente utilizzando telecamere IMAX, a differenza del primo episodio che invece aveva implementato questa tecnologia solo per 35-40% delle riprese. Dune: Parte 1 ha incassato 402 milioni di dollari al botteghino mondiale nonostante l'esordio in contemporanea su Max e ha ottenuto 10 nomination agli Oscar, inclusa quella per il miglior film, vincendo nelle categorie per la colonna sonora originale, il suono, il montaggio, la fotografia, la scenografia e gli effetti visivi.

Dune 2 uscirà il 15 marzo 2024: tra i prossimi progetti di Denis Villeneuve, oltre a Dune: Messia per concludere la trilogia di Paul Atreides, anche un kolossal su Cleopatra e un nuovo film di fantascienza originale scritto da Eric Roth.