Dune 2, il Feyd Rautha di Austin Butler non spaventa Stellan Skarsgard: 'Ho riso un sacco'

In Dune - Parte 2 Austin Butler è chiamato a un compito tutt'altro che semplice: dar volto a Feyd Rautha, sadico nipote del barone Vladimir Harkonnen, è un'impresa che richiede tanta dedizione e capacità di calarsi nei panni di un personaggio che è qualcosa in più di un semplice 'cattivo'. Tutto ciò per far ridere Stellan Skarsgard!

Già, perché la reazione dell'attore del Barone Harkonnen non è stata quella che uno si aspetterebbe di fronte a un personaggio tanto inquietante e disturbante... Ma il buon Stellan, come lui stesso ha spiegato, ha avuto ottimi motivi per scoppiare a ridere davanti al suo collega.

"Ho riso così tanto perché era ovvio che si stesse davvero godendo il fatto di interpretare un cattivo. [...] Lui è un ottimo attore, ma è soprattutto una persona adorabile con cui è davvero bello passare del tempo" sono state le parole di Skarsgard. Butler, d'altronde, ha modellato la voce proprio su quella della sua co-star per dar vita al suo Feyd Rautha: "Una notte ho pensato che Feyd Rautha è cresciuto vedendo il Barone come rappresentazione del potere, e a quel punto mi è scattato qualcosa" ha spiegato la star di Elvis. Che si rida o meno, comunque, una cosa è certa: Dune 2 sta ottenendo punteggi incredibili su Rotten Tomatoes: Villeneuve avrà fatto centro anche stavolta?