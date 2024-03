Dune 2, un fan in fin di vita ha potuto vedere il film prima dell'uscita

Ci sono storie che vanno al di là dell’ordinario e che ci regalano una speranza: certe volte la burocrazia può essere messa da parte. Il regista di Dune: Parte Due, Villeneuve, ha permesso ad un fan in fin di vita di vedere il sequel del capolavoro sci-fi prima della sua première.

Dune 2 ormai campione di incassi, non smette di far parlare di sé. Stavolta, però, non per sentire dichiarazioni di attori o recensioni, bensì per raccontare la storia di un sogno.

Il regista Denis Villeneuve è rimasto così toccato dalla storia di un fan che aveva espresso, come ultimo desiderio, quello di poter vedere il secondo capitolo dell’epopea sci-fi, che ha messo da parte la burocrazia per contribuire a realizzare il suo sogno.

Il fondatore dell’ente di beneficienza L’Avant, Josée Gagnon, ha allertato Villeneuve della difficile situazione dell’uomo e il regista non ha esitato un secondo, inviando il file del film perché potesse vederlo sul portatile. A Gagnon non è stato permesso di raccontare questa storia fino all’uscita del film. Purtroppo, l’uomo non è riuscito a completare la visione del film, arrivando solo alla metà: “Vedere il finale per lui non aveva importanza. È stata la mobilitazione e l’ondata di amore incondizionato che ha ricevuto quello che contava di più, valeva tutto l’oro del mondo”.

Mentre Dune: Parte Seconda continua a scalare le classifiche al botteghino, molti fan iniziano a chiedersi: Dune 3 ci sarà? Il leggendario CEO Josh Grode vorrebbe vederlo, tuttavia, rispetterà i desideri di Denis VIlleneuve riguardo al processo di scrittura della sceneggiatura.