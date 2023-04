Dune - Parte 2, fan impazziti per Austin Butler senza capelli nel ruolo di Feyd-Rautha

Nella versione di David Lynch del 1984 nel ruolo di Feyd-Rautha è un sorridente Sting dai capelli arancioni. In quella di Villeneuve il personaggio ha un aspetto decisamente differente. Feyd-Rautha ha la pelle 'bianca brillante ed è senza capelli'. È così pallido, secondo Gizmo, che le sue scene 'sembrano quasi completamente in bianco e nero'. Conosciuto anche per la sua chioma fluente e per aver interpretato Elvis nel film di Baz Luhrmann , Austin Butler ha scioccato i propri fan con l'immagine del poster che lo ritrae completamente calvo. Trovate foto e alcuni commenti in calce alla news. Scoprite, inoltre, cosa bisogna aspettarsi da Dune - Parte 2 . Il lungometraggio tratto dal romanzo di Frank Herbert e diretto da Denis Villeneuve, mostra Paul Atreides (Timothée Chalamet) radunarsi dietro Chani (Zendaya) e i Fremen mentre trama la propria vendetta contro coloro che hanno distrutto la sua famiglia. Paul dovrà fare di tutto per prevenire un terribile futuro che soltanto lui può prevedere. Denis Villeneuve al CinemaCon ha dichiarato che Dune - Parte 2 sarà un film di guerra epico .

he’s just so bald… there’s nothing else to say… pic.twitter.com/1M5XHCn1qw — john wick’s dead wife (@ghoulhag) April 25, 2023

(Taps microphone) “Ummm, may I have your attention please. Austin Butler is bald in Dune Part 2” pic.twitter.com/v70SonPjIR — Jesse Hawken (@jessehawken) April 25, 2023

“Austin Butler is bald in DUNE: PART TWO” pic.twitter.com/8NOvsDRtUI — abby monteil (@abbyemonteil) April 25, 2023