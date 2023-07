Dune - Parte 2 probabilmente durerà più di tre ore

Dune - Parte Due è uno dei film più attesi di questo 2023, con i fan della fantascienza che non vedono l’ora di poter assistere alla nuova trasposizione dei romanzi di Frank Herbert. Intanto, secondo le ultime indiscrezioni il nuovo film di Denis Villeneuve sarà ancora più lungo del suo predecessore e potrebbe superare le tre ore di durata.

Dopo avervi mostrato il bellissimo trailer di Dune - Parte Due, con l’uscita del nuovo film che si fa sempre più vicina cominciano ad affiorare informazioni più precise sulla nuova opera del regista di Blade Runner 2049.

Stando a un report di World of Reel, la lunghezza del film con protagonista Timothée Chalamet dovrebbe assestarsi sulle tre ore e quindici minuti, più lungo di quaranta minuti rispetto al primo capitolo.

Naturalmente sono dati ancora da definire in quanto fino a novembre 2023, quando è prevista l’uscita nelle sale, potrebbero avvenire dei cambiamenti per quanto riguardi il montaggio o i tagli.

Dune - Parte Due secondo la sinossi ufficiale seguirà il viaggio di Paul Atreides che si unisce a Chani e ai Fremen in cerca di vendetta contro i cospiratori che hanno distrutto la sua famiglia. Di fronte alla scelta tra l’amore della sua vita e il destino dell’universo conosciuto, cercherà di prevenire un futuro terribile che ha già previsto.

In attesa di avere nuove succulente anticipazioni del nuovo film adattato dalla saga di fantascienza fantasy, vi lasciamo a un articolo che cerca di immaginare cosa ci si possa aspettare da Dune - Parte Due.