Dune 2 durava 4 ore, ma Denis Villeneuve è sicuro: 'Non vedrete mai le scene cancellate'

É quasi tutto pronto per l'uscita di Dune: Parte 2, e questi giorni il cast e il regista Denis Villeneuve stanno completando il cosiddetto tour promozionale per accompagnare gli spettatori verso l'arrivo del film nelle sale.

Un intervista particolarmente interessante emersa nelle ultime ore è quella di Collider, durante la quale Denis Villeneuve ha confermato che la versione originale di Dune: Parte 2 durava circa 4 ore, che successivamente in sala di montaggio è stata ridotta a 2 ore e 46 minuti. Tuttavia, non aspettatevi una versione estesa perché quella che in gergo viene definita 'director's cut' sarà la versione che uscirà nelle sale: il regista ha infatti affermato di aver avuto il controllo creativo totale sul film, e che le scene cancellate non vedranno mai la luce perché la decisione di tagliarle è stata sua e di nessun altro.

"Sono fermamente convinto che quando una scena non riesce a rientrare nel film, allora è inutile e deve restare morta. Per me è molto doloroso 'uccidere' una scena, e a volte quando lo faccio ho dei rimorsi e mi dico: 'Non posso credere che lo sto facendo davvero, è una scena molto bella'. Mi fa pensare ad un samurai che fa harakiri. Ma quando una scena è morta è morta, ed è morta per una ragione. È doloroso ma anche questo fa parte del mio lavoro. Il film deve avere la priorità: credo di essere un regista molto esigente e severo in sala montaggio, ma non penso mai al mio ego, solo al film."

Dune 2 uscirà il 28 febbraio in Italia. Per altri contenuti scoprite dov'è stato girato Dune: Parte 2.