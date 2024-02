Dune 2 diventerà il più grande successo commerciale di Denis Villeneuve?

Dune: Parte 2 è partito molto bene al box office italiano, ma chiaramente il mercato principale per Warner Bros Pictures resta il Nord-America, per il quale l'uscita del nuovo film di Denis Villeneuve è prevista a partire da domani 1 marzo.

Come si comporterà al box office domestico e soprattutto internazionale? Dune 2 è stato incensato dalla stampa di tutto il mondo, che lo ha già incornato come uno dei miglior film di tutti i tempi (letteralmente, guardando la classifica di IMDB per i 250 film più belli della storia) ma chiaramente di fronte a titoli del genere, particolarmente lunghi e con un approccio alla narrazione molto diverso rispetto al resto del panorama dei blockbuster, l'incertezza del successo è sempre in agguato. E lo stesso Villeneuve, del resto, non è stato un campione del box office nel corso della sua carriera: Sicario e Arrival erano stati dei modesti successi, ma Blade Runner 2049 non fece faville al botteghino, con soli 259 milioni di dollari incassati contro un budget di 150 milioni di dollari (escluse le spese di marketing).

Ad oggi, Dune: Parte 1 è il maggior successo di Denis Villeneuve: nonostante l'uscita durante il covid e la distribuzione in contemporanea tra sala e streaming voluta da Warner Bros all'epoca, il film esordì negli USA con 41 milioni di dollari e chiuse con 108 milioni di dollari a livello domestico e 433 milioni di dollari in tutto il mondo, un record per la carriera del regista. Secondo le prime analisi, Dune 2 dovrebbe partire ancora meglio, con un esordio nel primo week-end USA compreso tra i 75 e gli 80 milioni.

L'anno scorso Spider-Man: Across the Spider-Verse ha incassato 690 milioni di dollari in tutto il mondo dopo che il suo predecessore del 2019, Into the Spider-Verse, aveva incassato 384 dollari milioni: negli anni che hanno separato i due titoli, un forte passaparola ha portato nuovi spettatori che si erano persi il primo episodio nelle sale a scoprirlo su Netflix, creando un interesse esponenziale per il sequel: succederà la stessa cosa con Dune 2, dopo la popolarità ottenuta dal primo episodio agli Oscar 2022?

Staremo a vedere: nel frattempo, scoprite quale sarà la storia di Dune 3, prossimo e ultimo capitolo della saga di Denis Villeneuve.