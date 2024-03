Dune: Parte 2, le differenze tra il film di Denis Villeneuve e il romanzo di Frank Herbert

Dune 2 sta conquistando tutti, anche il figlio dello scrittore Frank Herbert, Brian Herbert, ma ci sono differenze tra l'adattamento di Denis Villeneuve e il romanzo originale di Dune?

Si, ci sono, poche ma ci sono e anche abbastanza sostanziali: il più evidente cambiamento apportato al romanzo di Frank Herbert arriva nel finale di Dune 2 di Denis Villeneuve, come del resto aveva anticipato lo stesso regista durante una recente intervista promozionale dedicata proprio a questo argomento (qui potete trovare le dichiarazioni di Villeneuve sul finale del suo Dune 2).

Nel film, infatti, Chani, il personaggio di Zendaya, rinnega totalmente il nuovo ruolo di Paul Atreides (Timothée Chalamet), che accettando il ruolo di Muad Dib dei Fremen, il loro Messia, si auto-incorona nuovo Imperatore della galassia e prende in sposa la principessa Irulan (Florence Pugh), figlia del vecchio Imperatore (Christopher Walken). Nel romanzo ciò non accade, anzi Chani rimane sempre fedele a Paul, anche quando il protagonista accetta di sposare Irulan per motivi politici.

Un'altra grande differenza è che in Dune 2 non ci sono bambini: nel romanzo la sorella di Paul, Alia Atreides, seconda figlia di Lady Jessica, viene alla luce nella seconda metà, e gioca anche un ruolo significativo nell'atto finale, mentre nel film Alia compare solo come feto all'interno del grembo materno (e da adulta in una brevissima visione di Paul, nella quale è interpretata da Anya Taylor Joy); allo stesso modo dal film è totalmente assente Leto II, il figlio di Paul e Chani, che invece nella saga letteraria nasce nel primo libro. Questa differenza è spiegata dal fatto che la storia del romanzo si svolge nell'arco di oltre tre anni, mentre gli eventi dei due film sono condensati in circa nove mesi.

Un'ultima grande differenza tra Dune 2 film e Dune è Thufir Hawat: il personaggio compare nel film del 2021, interpretato dal mitico Stephen McKinley Henderson, ma la sottotrama a lui dedicata nel romanzo è stata completamente tagliata nel nuovo film: nel libro, quando gli Harkonnen distruggono la casata Atreides, Thufir Hawat sopravvive all'assedio della capitale Arrakeen e viene fatto prigioniero dal barone Vladimir Harkonnen (Stellan Skarsgård), che lo costringe alla schiavitù per quanto rimarrà sempre fedele agli Atreides: cercherà di manipolare e sabotare il barone Harkonnen e suo nipote Feyd-Rautha (Austin Butler) ma si toglierà la vita quando scopre che il sanguinario guerriero Muad Dib e il suo Paul sono la stessa persona; nel secondo film invece il personaggio non compare mai, e si presume sia morto alla fine del primo episodio.

Per altri contenuti, scoprite quale sarà la trama di Dune 3 di Denis Villeneuve.