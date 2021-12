Dune 2, Denis Villeneuve racconta: 'Ecco come ho avvisato Timothée Chalamet del sequel'

Abbiamo ascoltato la preoccupazione di Denis Villeneuve, ma il regista è più concentrato che mai su Dune 2. Il primo capitolo del film ha affrontato solo una parte del libro di Frank Herbert, anche se alla sua uscita il sequel non era ancora ufficialmente confermato. Il più entusiasta della notizia, quando è poi arrivata, è stato Timothée Chalamet.

Il protagonista di Chiamami col tuo nome è stato il primo ad essere avvisato da Denis Villeneuve dell'ufficialità di Dune 2. Lo ha raccontato lo stesso regista in una recente intervista a Total Film.

"Sicuramente il primo è stato Timothée, per il suo immenso entusiasmo" ha spiegato. "Ho passato quasi un anno con Timothée che mi ripeteva: Posso metterci un po' di Muad'Dib qui? E io gli rispondevo: No, Timothée. Non sei ancora il Muad'Dib. Ho passato un anno a dirgli: Rilassati, ragazzo, succederà nella seconda parte. Quindi poi gli ho scritto un messaggio che diceva: È il momento di Muad'Dib. E c'è stato uno scoppio di gioia da parte di Timothée."

Nella seconda parte di Dune vedremo così Paul Atreides, il personaggio di Timothée Chalamet, entrare nel suo ruolo, assumere il comando dei Fremen e dichiarare guerra agli Harkonnen per riconquistare Arrakis. Vedremo anche, come sappiamo, una Zendaya molto più presente, dopo lo scarso minutaggio a lei dedicato in Dune.

Non sappiamo ancora quando inizieranno le riprese di Dune 2, ma il nuovo film di Denis Villeneuve dovrebbe arrivare nei cinema il 20 ottobre 2023.