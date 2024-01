Dune 2, Denis Villeneuve non punta ad andare oltre il terzo film

L'uscita del secondo capitolo del Dune di Denis Villeneuve è alle porte: il nuovo teaser trailer con protagonista la principessa Irulan di Florence Pugh ha portato la curiosità dei fan alle stelle.

Ma Dune 2 potrebbe essere il penultimo film di Villeneuve sulla saga di Frank Herbert: "Dune: Messia dovrebbe essere l'ultimo film di Dune per me" ha dichiarato il regista al TIME. Villeneuve ha parlato delle difficoltà a far realizzare i progetti sui singoli libri: Warner Bros. ai tempi aveva esitato a dare il via alla produzione della seconda parte della storia, e ne ha effettivamente confermato la realizzazione solo dopo il successo critico e di botteghino del primo Dune, vincitore di sei Oscar. Anche adesso, nonostante la grande attesa intorno all'uscita di Dune 2, la casa di produzione non si è ancora espressa sul destino di Messia. "Non so di preciso quando tornerà a Arrakis. Potrei fare prima una deviazione giusto per allontanarmi dal sole. Per la mia sanità mentale potrei realizzare qualcos'altro nel mentre, ma il mio sogno sarebbe tornare un'ultima volta su questo pianeta che amo tanto" ha aggiunto Villeneuve durante una conferenza stampa.

Il regista ha già anticipato che Dune 2 avrà un finale aperto che dovrebbe ricollegarsi a un terzo film: Villeneuve ha parlato di un finale ancora più tragico di quello dei libri, ma necessario per porre le basi di Messia. Villeneuve riuscirà a rendere concreta la sua ambiziosa visione creativa? In attesa di scoprirlo, non ci resta che andare al cinema a vedere Dune 2, in uscita il 28 febbraio.