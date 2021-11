Dune 2, Denis Villeneuve: 'il sequel sarà una vera delizia cinematografica'

Dune era uno dei film più attesi dell’anno e non ha deluso le aspettative del pubblico e della critica, l'epopea di fantascienza di Denis Villeneuve continuerà con Dune 2. I fan possono quindi prepararsi a vedere il ritorno di Timothée Chalamet e Zendaya in quello che sarà probabilmente un film ancora migliore del primo secondo Villeneuve.

Intervistato da Empire, l'acclamato regista ha parlato dei dettagli del suo prossimo film: “La seconda parte sarà una vera delizia cinematografica. Fare la prima parte per me era solo per apparecchiare la tavola, sai? E per spiegare le culture e lo sfondo di tutti i diversi pianeti e civiltà. E poi avere questa possibilità, ora che tutto è pronto, la seconda parte sarà solo un fantastico parco giochi. Sarà così divertente da fare.”

Il primo capitolo di Dune ha grattato solo la superficie del libro scritto da Frank Herbert, quindi dovremmo aspettarci molto di più dalla seconda parte, il viaggio di Paul Atreides su Arrakis è appena iniziato. Dune potrebbe anche diventare una trilogia dato il materiale originale su cui lavorare e le intenzioni di Villeneuve. Le riprese di Dune 2 dovrebbero iniziare il prossimo autunno per arrivare nelle sale cinematografiche il 20 ottobre 2023.



Vi lasciamo con la nostra recensione di Dune, siete impazienti di vedere il sequel? Fatecelo sapere nei commenti!