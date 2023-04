Dune 2, Denis Villeneuve al CinemaCon: 'Sarà un film di guerra epico'

Dune 2 dovrebbe sbarcare nei cinema durante l’ultimo trimestre del 2023 e Denis Villeneuve ha approfittato del CinemaCon di Las Vegas per parlare della sua creatura e per spiegare quali saranno le differenze tra la prima e la seconda parte del remake del film di David Lynch.

La prima parte del Dune di Denis Villeneuve ha diviso i fan della saga scritta da Frank Herbert e, mentre David Lynch ha dichiarato che non vedrà mai la nuova trasposizione di Dune, i fan possono cominciare a sperare per il meglio, viste le recenti dichiarazioni di Villeneuve al CinemaCon.

Stando a quanto riportato da The Hollywood Reporter Villeneuve avrebbe parlato di un Dune 2 più orientato all’azione: “La prima parte è un film contemplativo, mentre la seconda parte è un film di guerra epico e infarcito d’azione. È molto più denso. Siamo andati in nuove location. Non volevo lasciasse una sensazione di ripetitività. Sono tutti set nuovi. Tutto è nuovo”.

Il regista ha parlato anche dell’evoluzione di Paul Atreides, interpretato da Timothée Chalamet, spiegando che in Dune 2 si traccerà la strada per la sua trasformazione da studente a leader.

Recentemente anche Dave Bautista aveva parlato del fatto che il primo Dune fosse solo un’introduzione alla storia che verrà raccontata accendendo i riflettori anche sul villain del secondo film, interpretato da Austin Butler.

In attesa di poter avere un assaggio del film del regista di Blade Runner 2049, vi lasciamo un articolo in cui si cerca di capire cosa ci si possa aspettare da Dune 2.