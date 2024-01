Dune Parte 2, Denis Villeneuve avverte i fan: 'Il finale sarà tragico ma porterà a Dune 3'

Come sappiamo Denis Villeneuve è intenzionato a realizzare anche Dune: Messia e trasformare la sua saga cinematografica di Dune in una vera e propria trilogia, ma nel frattempo l'autore canadese ha iniziato il tour stampa in vista dell'uscita di Dune: Parte 2.

Parlando con la rivista Total Film, Villeneuve ha descritto la trama dell'imminente Dune: Parte 2 come molto più dark rispetto a quella del primo episodio, e ha anche anticipato che il film avrà un finale molto tragico ('heartbreaking' è il termine usato dal regista, vale a dire 'straziante') e addirittura più commovente di quello del libro originale di Frank Herbert, che però servirà a porre le basi per il tanto atteso Dune: Messia: "Ci sono tutti gli elementi del libro, ma penso che l'adattamento cinematografico sia più tragico del romanzo. Il modo in cui finisce la seconda parte... diciamo solo che creerà un equilibrio totale per il personaggio di Paul e la continuazione della sua storia in quello che potrebbe essere in futuro il nostro terzo film."

Dune: Messia non è stato ancora annunciato ufficialmente dalla Warner Bros, ma Denis Villeneuve ha confermato che la sceneggiatura del film è già pronta ed evidentemente maggiori informazioni sul progetto saranno rivelate dalla Warner solo dopo l'uscita di Dune: Parte 2, a mani basse uno dei film più attesi del 2024.

Dune: Parte 2 uscirà in Italia dal 29 febbraio prossimo.