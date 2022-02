Dune 2: Denis Villeneuve ci aggiorna sull'inizio delle riprese e sulle ambizioni del film

Il regista Denis Villeneuve, dopo aver fatto il punto della situazione su Dune 2, è tornato a parlare dell'attesissimo sequel dello stimato blockbuster fantascientifico dello scorso anno. Infatti, come saprete, l'autore ha deciso di dividere in due parti l'adattamento cinematografico del leggendario romanzo Dune.

Così, subito dopo aver registrato gli ottimi incassi di Dune lo scorso autunno, Warner Bros. ha dato ufficialmente il via alla lavorazione di Dune: Parte 2, con l'obiettivo di completare la trasposizione del primo romanzo della saga creata da Frank Herbert.

Ebbene, recentemente l'autore canadese ha rilasciato una nuova intervista, in cui commenta la decisione di realizzare un film in due parti e ci aggiorna sulle ambizioni del sequel, promettendo innanzitutto una maggiore centralità degli Harkonnen nel racconto. Qui di seguito potete leggere la sua dichiarazione nel dettaglio: "Verranno introdotti dei nuovi personaggi nella seconda parte. Fin dall'inizio avevo deciso di incentrare la prima parte su Paul Atreides e le Bene Gesserit, sul suo primo contatto con una cultura diversa. Nella seconda parte ci sarà molta più roba Harkonnen".

Dopodiché, ha proseguito aggiornandoci sullo stadio della lavorazione di Dune: Parte 2: "L'inizio delle riprese è previsto entro la fine dell'estate. Vi dico che più o meno è già tutto pianificato. Un punto a favore è sicuramente il fatto di tornare a lavorare nello stesso universo, quindi sto lavorando con la stessa crew e tutti sanno cosa devono fare. Il film sarà più impegnativo, ma sappiamo a cosa stiamo andando incontro. La sceneggiatura è già pronta, perciò mi sento sicuro. Onestamente, al momento l'unica grande incognita è la pandemia".

Sicuramente, dopo il grande successo di Dune, tra i film con più nomination agli Oscar 2022, le aspettative per Dune: Parte 2 sono altissime. Voi cosa ne pensate? Avete apprezzato la prima parte e non vedete l'ora di scoprire come proseguirà il viaggio di Paul Atreides? Vi invitiamo a farcelo sapere nei commenti, in attesa di nuove informazioni su questo sequel.