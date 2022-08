Dune 2, Dave Bautista si prepara all'inizio delle riprese in una nuova foto dal set

Le riprese di Dune 2 sono iniziate a inizio Luglio, ma Dave Bautista, che nella pellicola interpreta Glossu Rabban Harkonnen, si è unito alla produzione da pochissimo. A confermarlo è lo stesso attore sui suoi social.

La star di Guardiani della Galassia, ha infatti pubblicato una serie di foto e video in cui si mostra prima con e poi senza barba, rendendoci partecipi del suo processo di eliminazione dei peli superflui proprio per dare vita al look del personaggio da lui interpretato nel primo film di Dune.

L'attore è rimasto lontano dal set per ben un mese prima che ci fosse bisogno di lui nella produzione della pellicola. Sicuramente questo è dovuto in primis all'organizzazione, che ha concentrato il lavoro di Bautista in un periodo di tempo ben definito, e in secondo luogo al fatto che sicuramente questo secondo capitolo si concentrerà su Paul e Lady Jessica, che trascorrono del tempo con Chani e i Fremen su Arrakis mentre preparano la loro ribellione. Il Glossu Raban Harkonnen di Bautista dovrebbe apparire nella parte successiva della storia di Dune 2, che vedrà la Casa Harkonnen riprendere il controllo di Arrakis.

Adesso, mentre i lavori sul set del film proseguono, Florence Pugh prepara il suo ruolo in Dune 2 dal suo ombrellone.