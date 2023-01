Dune 2, Dave Bautista la tocca piano: 'Il primo film è stata solo un'introduzione'

Dune, film del 2021 diretto da Denis Villeneuve e con attori del calibro di Timothée Chalamet e Zendaya, ha incassato 400 milioni di dollari in tutto il mondo e vinto, tra i tanti premi, sei premi Oscar e un Golden Globe. Non sorprende che gli spettatori si interroghino su quanto accadrà nella seconda parte della saga.

La forte impronta politica derivante dal conflitto tra Casa Atriedes, Casa Harkonnen e l'imperatore Shaddam IV suggerisce che il sequel continuerà su questa linea narrativa, come dimostra anche la recensione su Dune; tuttavia, non mancheranno gli stravolgimenti: uno scenario così "statico" ha deluso molto spettatori – soprattutto quelli in cerca di una forte componente action, – ma l'attore Dave Bautista (interprete dell'antagonista Beast Rabban Harkonnen nel sequel) ha assicurato in un'intervista a Collider come Dune: Parte Due risulterà notevolmente più intenso.

"Il primo film era soltanto un'introduzione, una preparazione a quello successivo" ha dichiarato l'attore, "che sarà invece ricco di eventi, spietato, politico, intenso. Ma nonostante tutto non mancheranno momenti leggeri, divertenti, fino a esprimere una sorta di umorismo paradossale. Insomma, il secondo capitolo sarà ben più variegato rispetto al primo".

Ne deriva un'epopea che potremmo definire "ampliata", dove l'estensione è tanto narrativa quanto tematica. La possibilità di svolgere previsioni accurate si fa sempre più alta, soprattutto combinando le parole di Bautista ad altri indizi – per esempio, Chalamet è stato "tradito" da una foto social di Dune 2, che rappresenta lo stesso set di Indiana Jones.

E voi? Pensate che le tematiche del primo film siano interessanti, o da ridurre in favore di scene d'azione? Ditecelo nei commenti!