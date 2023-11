Dune: Parte 2, la data d'uscita cambia ancora! Ecco quando uscirà

Lo sciopero degli sceneggiatori e degli attori ha costretto Hollywood a riprogrammare, in toto, la maggior parte dei suoi film. Tra questi c'è anche Dune Parte 2, attesissimo sequel dell'epopea di fantascienza di Denis Villeneuve che vedrà continuare la mitica storia di Paul Atreides.

Dopo un primo rinvio di Dune Parte 2 annunciato non tantissimo tempo fa, il film di Denis Villeneuve è stato protagonista di un nuovo cambio di data che però, questa volta, sarà capace di provocare gioia nei fan del regista e, soprattutto, negli appassionati della saga scritta da Frank Herbert. L'attesissimo Dune Parte 2 era stato inizialmente posticipato al 15 marzo 2024 causa dei grandissimi rallentamenti causati dagli scioperi. E' di pochissimo tempo fa, invece, l'annuncio inaspettato: il film, infatti, sarebbe stato anticipato di qualche giorno.

La pellicola arriverà al cinema il 1 marzo 2024 quindi, invece di uscire a metà mese arriverà all'inizio avendo la possibilità di sfruttare alcune finestre di distribuzione utili e maggiormente adatte al film. Insomma, non un cambiamento abissale ma che sicuramente renderà felice i fan che potranno vedere il film 15 giorni prima rispetto a quello che si erano preventivati. Come già annunciato, il film continuerà la storia di Paul Atreides che, dopo la morte del padre il Duca Leto, decide di unirsi ai Fremen continuando ad avere delle visioni in cui è annoverato come un nuovo Messia.

Se vi va di scoprire qualcosa in più, vi consigliamo la nostra recensione del primo film di Dune. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!