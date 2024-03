Dune 2 criticato, troppo poco inclusivo: 'Un'occasione persa per gli attori arabi'

Mentre Timothée Chalamet firmava un nuovo contratto first look con Warner Bros, da cui dovrebbe passare anche l'annuncio di Dune: Parte 3, da Variety emergono alcune contestazioni relative alla poca inclusività di Dune: Parte 2.

Alcuni commentatori, infatti, hanno contestato al film di Denis Villeneuve di non essere riuscito a rappresentare adeguatamente le influenze mediorientali e nordafricane (MENA) alla base del libro originale di Frank Herbert, mentre altri addirittura hanno criticato la mega-produzione Warner Bros per non aver scelto molti attori MENA per i ruoli principali.

Furvah Shah, in un pezzo per Cosmopolitan UK, scrive di essere frustrata come spettatrice musulmana per la mancanza di attori MENA sullo schermo in ruoli importanti: "Dall'uso dei rosari e della prostrazione nelle preghiere da parte dei Fremen, alla lingua quasi araba, alle frasi tratte da testi religiosi e all'uso di veli, sembrava che 'Dune' traesse una forte dose di ispirazione dall'Islam, dal Medio Oriente e dalle culture nordafricane, salvo poi vanificarle a causa del cast”, scrive. Serena Rasoul, direttrice del casting e fondatrice di MA Casting, ha detto a Variety di essere delusa dal fatto che il film non abbia scelto attori MENA: “Questa è stata un'occasione persa per onorare la ricca cultura e il patrimonio della regione." Sue Obeidi, direttrice dell'MPAC Hollywood Bureau, ha definito il film una mossa "sconcertante" da parte dei produttori, perché l'assenza di attori MENA "indebolisce l'integrità e l'impatto culturale del film".

