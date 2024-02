Dune: Parte 2, quanto è costato il sequel di Denis Villeneuve?

Le prime proiezioni ufficiali sugli incassi di Dune: Parte 2 fanno già ipotizzare un grande successo: d'altronde si tratta di uno dei titoli più attesi dell'anno. Ma quanto è stato speso per realizzarlo?

Inizialmente si era parlato di un budget pari a 122 milioni di dollari, circa 40 in meno rispetto a Dune: Parte Uno. Un dato che aveva stupito molti, dal momento che all'epoca dell'uscita del film (2021) si era generata attesa, sì, ma non un'attesa paragonabile a quella nata attorno al secondo capitolo.

A ciò si aggiunge il fatto che lo stesso Denis Villeneuve ha sottolineato a più riprese che il film di prossima uscita avrebbe superato il suo predecessore sotto molti aspetti, con un grande investimento in termini (ad esempio) di effetti speciali e scelta delle location. A ciò si aggiunge il fatto che Dune: Parte 2 sia stato girato interamente in IMAX, allo scopo di accrescerne ulteriormente l'impatto visivo.

Adesso viene "aggiustato il tiro": secondo una fonte attendibile e vicina alla produzione del film, Dune: Parte Due sarebbe costato tra i 185 e i 195 milioni di dollari, escludendo le spese legate a stampa e pubblicità. Un budget enorme, impiegato principalmente in fase di pre-produzione e produzione, con una percentuale relativamente bassa destinata agli attori che compongono lo strepitoso cast del film.

Ad ogni modo, l'hype attorno a Dune: Parte 2 è tale da far presupporre che lo sforzo economico verrà ampiamente ripagato dopo l'uscita del film. Dune: Parte Due è stato già elogiato dalla stampa francese, che ha potuto assistere all'anteprima mondiale del kolossal. Per quanto ci riguarda, dovremo attendere ancora per poco: ricordiamo, infatti, che Dune: Parte Due uscirà in Italia il 28 febbraio 2024.