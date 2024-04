Dune: Parte 2, dove e come vedere in streaming in Italia il film di Denis Villeneuve

Da oggi martedì 16 aprile Dune 2 è disponibile in home-video digitale: in questo articolo vi forniamo tutte le informazioni necessarie per vedere il capolavoro di Denis Villeneuve comodamente dal divano di casa vostra.

Il film, che rappresenta il secondo capitolo della saga ispirata al celebre romanzo Dune di Frank Herbert e che è diretto ancora una volta dal pluripremiato regista canadese, è disponibile da oggi per l’acquisto e il noleggio digitale in Italia su Apple TV app, Prime Video, Youtube, Rakuten TV, Timvision, Microsoft Film & TV e a noleggio su Sky Primafila e Mediaset Infinity. Inoltre, come di consueto, Warner Bros Pictures ha pubblicato i primi minuti di Dune 2 in anteprima gratuita sul canale YouTube ufficiale di Warner Bros: se volete potete riprodurre il video direttamente dal player che trovate in calce all'articolo.

In Dune: Parte 2, gli amati protagonisti del primo capitolo tornano sul grande schermo affiancati da numerose nuove star internazionali, con un cast ricchissimo composto dal candidato all’Oscar Timothée Chalamet, Zendaya, Rebecca Ferguson, il candidato all’Oscar Josh Brolin, il candidato all'Oscar Austin Butler, la candidata all'Oscar Florence Pugh, Dave Bautista, il Premio Oscar Christopher Walken, Léa Seydoux, Souheila Yacoub, Stellan Skarsgård, la candidata all’Oscar Charlotte Rampling e il vincitore dell’Oscar Javier Bardem.

La saga, lo ricordiamo, tornerà con il nuovo film Dune: Parte 3, attualmente in lavorazione.

La Città Incantata (Steelbook Blu-ray DVD) è uno dei più venduti oggi su