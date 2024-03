Dune Parte 2, come vanno gli incassi del film di Villeneuve?

Come vanno gli incassi di Dune Parte 2? Dopo aver provato ad indovinare con largo anticipo quali Oscar potrebbe conquistare Dune 2 ai prossimi Academy Awards, torniamo al presente per analizzare gli ultimi dati di incasso del film di Denis Villeneuve.

Dopo un ottimo secondo weekend negli Stati Uniti, durante il quale Dune 2 ha già superato il totale di Dune 2021, il film di Denis Villeneuve continua a dominare il mercato sia a livello domestico che su scala internazionale: al momento della stesura di questo articolo, infatti, il film è arrivato ad un risultato di 167 milioni di dollari incassai nel mercato del Nord-America, ovvero USA e Canada, mentre da tutti i territori internazionali ha portato a casa 212 milioni. Sommando le due cifre, il totale di Dune 2 arriva a 380 milioni di dollari a livello globale, finora.

Per quanto riguarda l'Italia, il kolossal Warner Bros tratto dal romanzo di fantascienza di Frank Herbert continua a dominare la classifica dalla prima posizione: nel corso della giornata di ieri, mercoledì 13 marzo, Dune 2 ha incassato altri 173mila euro, portandosi ad un ottimo totale di 7,2 milioni di euro con una media di 445 euro da 389 cinema: un risultato che, come negli USA, avvicina il film di Denis Villeneuve al totale del precedente episodio, dato che in tutta la sua run nelle sale nostrane Dune 2021 aveva incassato 7,5 milioni.

Il sorpasso di Dune 2 avverrà nei prossimi giorni, se non direttamente oggi.

Dungeons & Dragons - L'onore Dei Ladri 4K UHD è uno dei più venduti oggi su