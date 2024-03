Dune 2, come prosegue la corsa al box office ad un mese dall'uscita

Come prosegue la corsa al box office di Dune 2? Mentre la vetta della classifica è stata conquistata da Godzilla e Kong: Il nuovo impero, ad un mese dall'uscita il film di Denis Villeneuve con Timothée Chalamet continua a farsi valere.

Nel corso della giornata di sabato 30, il box office italiano ha visto Kung fu panda 4 ancora in testa, con un incasso altissimo di altri 645mila euro, una media di 1289 a cinema e un totale di ben 6,5 milioni di euro. Al secondo posto abbiamo avuto invece Un mondo a parte con Antonio Albanese e Virginia Raffaele, che ha guadagnato altri 496mila euro, 991 di media e un totale di 980mila euro, mentre al terzo posto Godzilla e Kong: Il nuovo impero, che ha incassato altri 400mila euro portandosi ad un totale di 1,2 milioni di euro.

Dune 2 lo ritroviamo al gradino più basso della top5, dietro a Priscilla di Sofia Coppola: con altri 66mila euro, il secondo capitolo della saga tratta dal romanzo di Frank Herbert è salito ad un ottimo totale di 9,4 milioni di euro, e in base ai risultati di oggi domenica di Pasqua e domani lunedì 1 aprile capiremo se riuscirà a superare la soglia dei 10 milioni.

Tuttavia, ciò che più conta per Dune 2 è l'incasso a livello globale: negli USA il film ha conquistato l'ottima cifra di 244 milioni, che sommati ai 342 milioni dei mercati internazionali portano il totale a 587 milioni, almeno all'ultimo aggiornamento disponibile (fermo a venerdì su BoxOfficeMojo). In attesa dei conteggi ufficiali di venerdì e sabato, sappiamo già che Dune 2 ha superato i 600 milioni, un risultato in linea con le aspettative degli analisti che avevano previsto una run totale da circa 800 milioni. Continueremo a monitorare l'andamento del film nelle prossime settimane.

Nel frattempo, Dune 2 è diventato il miglior risultato di sempre per Timothée Chalamet: numeri da vero Lisan al-Gaib.

