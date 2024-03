Dune Parte 2, come sta andando al box office il film di Villeneuve?

Come sta andando Dune: Parte 2 al box office? Il film, già possibile primo nome di peso agli Oscar 2025, è partito alla grandissima al botteghino di tutto il mondo, registrando già ottimi dati nei primi pochi giorni di programmazione.

Secondo gli ultimi aggiornamenti dal mercato, infatti, la seconda parte dell'epopea di Denis Villeneuve tratta dall'omonimo romanzo di Frank Herbert ha esordito con un incasso di 82,5 milioni di dollari negli Stati Uniti dopo quattro giorni di programmazione: si tratta, curiosamente, della stessa cifra ottenuta da Oppenheimer negli Stati Uniti, film che alla fine della sua run ha totalizzato oltre 950 milioni di dollari in tutto il mondo. L'opera di Denis Villeneuve dovrebbe superare i 100 milioni di dollari nazionali entro mercoledì e i 150 milioni durante il prossimo weekend.

Allargando i confini ai mercati internazionali, poi, notiamo che il totale globale di Dune 2 è di 182,5 milioni di dollari: si tratta della miglior partenza dai tempi di Barbie, ma anche del miglior risultato del 2024, con il primo week-end di programmazione di Dune che è bastato per superare i risultati di tutti gli altri film usciti quest'anno. Chiaramente si tratta di cifre che fanno ben sperare in vista di un annuncio ufficiale di Dune 3, già in lavorazione ma ancora non confermato definitivamente da Warner Bros Discovery.

Per altri contenuti scoprite 10 segreti che forse non conoscete su Dune: Parte 2.