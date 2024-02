Dune: Parte 2, clamorosa aggiunta dell'ultimo secondo al cast: c'è Anya Taylor-Joy!

La storia di Dune è piena di colpi di scena e svolte inattese, per cui è lecito aspettarsi altrettanto anche da questo secondo film di Denis Villeneuve: ciò che nessuno avrebbe potuto prevedere, però, è che le soprese per quanto riguarda la trasposizione del libro di Frank Herbert prendessero il via ancora prima della sua proiezione!

Durante la premier di quel Dune 2 esaltato dalle recensioni come un vero capolavoro della fantascienza, infatti, ha fatto capolino tra i vari Timothée Chalamet e Zendaya un volto che non avrebbe dovuto essere lì: stiamo parlando di Anya Taylor-Joy, che a questo punto possiamo considerare come un'ultima, sorprendente aggiunta al già stellare cast del film diretto dal regista di Arrival e Blade Runner 2049.

Il nome della futura protagonista di Furiosa, a dirla tutta, circolava già da un po' nell'ambiente a causa di alcuni rumor, ma che una simile aggiunta potesse esserci svelata a pochi giorni dall'uscita in sala del film sembrava pura utopia: eppure la nostra Anya è lì, tra i suoi colleghi, e a questo punto la curiosità è tutta incentrata sul misterioso ruolo che le vedremo interpretare. E voi, avete già qualche idea al riguardo? Per quale personaggio pensate possa essere la scelta adatta? Fatecelo sapere nei commenti!