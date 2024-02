Dune 2, Christopher Nolan: 'È L'impero colpisce ancora di questa generazione'

Denis Villeneuve ha descritto come tragico il finale di Dune 2, e in questo senso un ulteriore indizio ci arriva nientemeno che da Christopher Nolan, che ha lodato il nuovo film del collega canadese paragonandolo nientemeno che a Star Wars: L'impero colpisce ancora.

I due cineasti, da qualche anno senza dubbio tra i più apprezzati dal grande pubblico in giro per il mondo, hanno partecipato ad una doppia intervista per il podcast Raiders of the Lost, durante la quale hanno parlato dei loro due ultimi film, Oppenheimer e Dune: Parte 2, scambiandosi i complimenti di rito: durante la conversazione, Nolan ha rivelato di aver già visto il sequel di Dune, che in Italia arriverà al cinema a fine febbraio, e lo ha lodato definendolo 'L'impero colpisce ancora di questa generazione'.

“Non penso sia eccessivo dire che Dune: Parte Uno era Star Wars, e seguendo quel paragone allora questo per me è decisamente L’Impero Colpisce Ancora, che è anche il mio preferito tra i film di Star Wars. E penso semplicemente che sia un’espansione incredibilmente entusiasmante di tutte le cose che hai introdotto nel primo capitolo”.

Dune 2 uscirà il 29 febbraio in Italia. Nel frattempo, Denis Villeneuve ha ribadito le sue intenzioni di realizzare anche Dune 3.