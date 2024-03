Dune: Parte 2, chi muore nel nuovo film della saga? Spiegazione del finale

Chi muore in Dune: Parte 2? Dopo aver letto le dichiarazioni di Zendaya e Florence Pugh sul clamoroso finale di Dune: Parte 2, facciamo un riepilogo delle morti 'salienti' del secondo capitolo della saga cinematografica di Denis Villeneuve tratta dal romanzo di Frank Herbert.

Le morti significative dei personaggi principali in Dune: Parte 2 si verificano tutte nel terzo atto del film, quando la trasformazione di Paul Atredies in Muad Dib è ormai completa: il protagonista interpretato da Timothee Chalamet, infatti, lancia una guerra totale contro l'imperatore Shaddam IV (Christopher Walken) e gli Harkonnen, che si risolve con la morte di Rabban Harkonnen (Dave Bautista) per mano di Gurney Halleck (Josh Brolin).

Una volta che Paul e il suo esercito riescono ad entrare nel quartier generale dell'Imperatore per tentare di conquistare il trono, poi, per prima cosa Paul vendica suo padre uccidendo senza alcuna pietà il barone Harkonnen (Stellan Skarsgård), ma solo dopo avergli rivelato di essere suo nipote (nel film Paul scopre che sua madre, Lady Jessica, interpretata da Rebecca Ferguson, è in realtà la figlia del Barone, cosa che fa di Paul Atreides anche Paul Harkonnen). La morte di Barone è una delle differenze tra il film di Dune e il romanzo originale, dato che nel libro è sua sorella Alia (interpretata in un flashforward da Anya Taylor-Joy) ad uccidere il rivale di casa Atreides.

Infine, l'ultima vittima di Paul è Feyd-Rautha Harkonnen (Austin Butler): il rampollo psicotico di casa Harkonnen si offre volontario per combattere come campione dell'Imperatore nella speranza di uccidere Paul e ottenere la mano della principessa Irulan (Florence Pugh), ma dopo uno spettacolare e cruento faccia a faccia è Muad Dib ad avere la meglio, pugnalando l'avversario a morte.

